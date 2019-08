Raspunsul lui Becali pentru portughezi, dupa ce acestia i-au transmis "sa-si taie capul"

Ziare.

Fanii din peluza ai Vitoriei Guimaraes au afisat la meciul de joi seara un banner pe care scria "Taie-ti capul, idiotule!"De asemenea, dupa golul marcat, jucatorii Vitoriei au dus degetul pe gat si au facut un semn prin care mimau taierea capului.Totul dupa ce Gigi Becali a spus ca isi va taia capul in cazul in care Vitoria, o formatie pe care o considera foarte slaba, va reusi sa inscrie in poarta FCSB La finalul meciului, Becali le-a cerut scuze portughezilor si a afirmat ca nu credea ca declaratiile pe care le face vor ajunge la Guimaraes."Ei au dreptate! Trebuie sa ma ierte, eu am spus in jargon romanesc. Ei n-au stiut ce inseamna jargonul romanesc si Dumnezeu m-a trezit. Nu ma asteptam sa ajunga declaratia si la ei. Le cer iertare, dar asa au aratat ei la Bucuresti (Giurgiu - n.red.) ", a spus Becali la Pro X. FCSB a fost invinsa in returul cu Vitoria Guimaraes cu 1-0 si a parasit cupele europene.Este pentru al doilea an la rand cand FCSB este eliminata in play-off-ul Europa League.Gruparea ros-albastra se va concentra de acum inainte pe Liga 1 , unde se afla pe ultimul loc.C.S.