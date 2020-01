Rasturnare de situatie in Liga 1. Ce suma trebuie sa plateasca Gigi Becali pentru un jucator deja acontat de la Gaz Metan - surse

Ziare.

Lucrurile s-au mai schimbat insa intre timp, iar acum Gigi Becali trebuie sa plateasca pentru jucatorul pe care il considera ca si transferat.Vorbim despre africanul Boubacar Fofana, unul dintre cei mai in forma si apreciati mijlocasi din Liga 1 De mai multe ori Becali si-a anuntat intentia de a-l aduce in Berceni pe Fofana, iar in aceasta iarna credea ca o poate face gratuit. Chiar daca in urma cu doua luni ajunsese la un acord cu conducerea celor de la Medias, acum echipa lui Iordanescu cere suma de 250.000 de euro pentru serviciile jucatorului de culoare, dupa cum anunta televiziunea DigiSport "Pe Boubacar Fofana l-am luat deja. In mare ne-am inteles, acum trebuie si cu jucatorul, dar din moment ce el are 6000 si eu ii dau 12.000, salariu dublu, cred ca nu e o problema, nu?", suna declaratia din urma cu cateva luni a lui Gigi Becali, despre aducerea lui Boubacar.Fofana este nascuta in Guineea, are 30 de ani si joaca la Medias din 2018, acolo unde a bifat 2 goluri in 47 de partide.D.A.