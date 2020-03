Rasturnare de situatie in Liga 1. Cum poate afecta pandemia de coronavirus transferul lui Balgradean la CFR Cluj: "Nu poate fi legitimat!"

Ziare.

Portarul celor de la FCSB, profitand de faptul ca se afla in ultimele 6 luni de contract cu stelistii, a negociat pe ascuns cu CFR Cluj si a semnat cu gruparea din Gruia, fara sa anunte pe nimeni de la clubul din Bucuresti.El a aparat in partida cu FC Botosani, scor 2-2, acolo unde a facut o gafa destul de mare la 2-1, desi era practic jucatorul lui CFR Cluj, incepand din vara.Totusi, FRF a decis sa suspende joi 12 martie Liga 1 din cauza acestei pandemii, iar acest lucru poate afecta transferul lui Balgradean. Din cauza faptului ca Liga 1 a fost suspendata si nu se stie cand va fi reluata, si perioada de transferuri ar incepe mai tarziu. Astfel, daca programul din Liga 1 va depasi data de 30 iunie 2020, Balgradean ar trebui sa mai astepte pana cand se va transfera la CFR, urmand ca transferul sau sa se amana sau sa fie decalat, dupa cum anunta Sport.ro Lucru confirmat si de presedintele AFAN, Emilian Hulubei, care a fost intrebat daca printr-un scenariu fantezist, Liga 1 s-ar termina la 7 iulie, ar putea portarul sa ajunga sa joace pentru CFR Cluj dupa 30 iunie?"Asta este mentiunea, daca nu e perioada de transferuri, jucatorul nu poate fi legitimat si atunci el poate fi legitimat, chiar daca a semnat un nou contract si i-a expirat contractul respectiv, nu are drept de joc in afara perioadei de transfer. E exclus ca Balgradean sa poate sa joace campionatul asta la CFR daca nu va exista o perioada de transfer si stiu sigur ca nu va exista o perioada de transfer", puncta Hulubei, presedinte sindicatului jucatorilor, pentru TelekomSport TV.Balgradean a mai evoluat in cariera sa si pentru Dinamo sau Universitatea Craiova Citeste si:D.A.