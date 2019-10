Reactia antrenorului FCSB dupa calificarea in sferturile Cupei: "Mergem mai departe"

Ziare.

com

Acesta spune ca se bucura pentru calificare, dar si pentru ca mai multi jucatori si-au revenit dupa accidentari, putand acum sa ii foloseasca."Mergem mai departe, asta ma bucura cel mai mult. Si faptul ca au mai revenit jucatori in primul 11. Am avut multe ocazii, puteam sa marcam de mai multe ori. Am jucat cumva si cu garda jos, si-au creat si ei cateva ocazi foarte bune. A fost un meci in care nu am avut niciodata emotii ca putem pierde un asemenea joc.Poate lumea se astepta sa avem un joc mai dezinvolt, dar tinand cont ca am jucat acum cateva zile, am fost pe drum si terenul a fost greu eu zic ca a fost o partida reusita", a spus tehnicianul.FCSB s-a calificat in sferturile de finala din Cupa Romaniei dupa ce a invins Universitatea Cluj, in deplasare, cu scorul de 1-0.Unicul gol al meciului a fost marcat de Hora in minutul 12, acesta transformand excelent o lovitura libera.M.D.