Reactia antrenorului lui FCSB dupa cearta care a dus la plecarea lui Narcis Raducan

Ziare.

com

Narcis Raducan s-a despartit de FCSB dupa o discutie aprinsa avuta marti cu finantatorul echipei, Gigi Becali.Bogdan Arges Vintila spune ca nu se astepta ca acesta sa plece si ca e nevoie de o persoana care sa fie alaturi de echipa."Nu ma asteptam la aceasta decizie, pot sa spun. Nu stiu, e problema lui... Eu m-am inteles foarte bine cu el si orice despartire nu e buna", a spus Bogdan Vintila in cadrul conferintei de presa de dinaintea meciului cu Botosani."Sunt antrenor, dar nu sunt eu in masura sa spun ce oameni trebuie adusi la club. Este nevoie de o persoana care sa fie alaturi de echipa", a completat acesta.Vezi: Becali dezvaluie motivul real al plecarii lui Narcis Raducan: M-am blocat cand am vazut ce a declarat Narcis Raducan a devenit director sportiv la FCSB la mijlocul lunii august, cand echipa se afla intr-o situatie foarte dificila.Rezultatele din ultima vreme au fost pozitive, insa Raducan a avut un rol destul de limitat intrucat Becali a continuat sa se implice masiv la echipa.Locul lui Raducan ar putea fi luat de Mihai Stoica, acesta dand tarcoale postului de ceva vreme.I.G.