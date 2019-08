Reactia antrenorului lui FCSB dupa umilinta de la Medias: "Cu credinta in Dumnezeu mergem mai departe"

Ziare.

Dupa primul meci pe banca tehnica a "ros-albastrilor", Vintila spune ca e nevoie de munca, dar si de Dumnezeu pentru ca echipa sa-si revina."Nu-mi fac griji, suntem la inceput de drum. Suntem intr-o zona cu un punctaj nu tocmai imbucurator, dar cu munca si cu credinta in Dumnezeu mergem mai departe", a spus Vintila intr-o interventie la Digi Sport FCSB a fost invinsa cu 4-0, insa Vintila spune ca a vazut lucruri foarte bune la jucatorii sai, care ii dau sperante pentru viitor."Rezultatul nu este normal, in aceste momente am vazut si lucruri mai putin bune, si lucruri foarte bune, care imi dau speranta in viitor. Sunt chestii tactice care mi-au dat speranta ca se poate lucra mult mai bine", a completat acesta.13 (penultimul) e locul pe care FCSB il ocupa in clasamentul Ligii 1, dupa 7 etape disputate in acest sezon.