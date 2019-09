Reactia arbitrului Istvan Kovacs dupa ce s-a rastit la Florinel Coman in timpul meciului cu Universitatea Craiova

Ziare.

Kovacs i-a transmis in repetate randuri lui Coman sa "dispara" din fata lui in prima repriza, dupa ce atacantul de la FCSB a fost doborat in careu si a cerut penalti, primind cartonas galben eronat pentru simulare.La o zi de la aceasta reactie, Kovacs i-a cerut scuze lui Coman."Cuvintele pe care le-am folosit nu au fost cele adecvate si cele care sunt recomandate de Comisia Centrala a Arbitrilor. Comportamentul meu nu a fost unul abuziv, dar recunosc ca am gresit. Imi cer scuze fata de jucator pentru cuvintele rostite.Am gresit, sunt om, am cedat presiunii partidei. Este prima data cand mi se intampla acest lucru si, cu siguranta, va fi si ultima oara. Sper ca arbitrii tineri sa ia doar lucrurile pozitive din comportamentul meu, nu partile negative!", a declarat Istvan Kovacs pentru site-ul oficial al FRF. FCSB a castigat cu 1-0 meciul de la Craiova, dupa un gol marcat de Juhvel Tsoumou.C.S.