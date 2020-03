Reactia capitanului de la FCSB dupa ce Becali i-a micsorat salariul

Ziare.

Initial, patronul echipei, Gigi Becali intentiona sa diminueze salariile fotbalistilor pana la inceputul anului viitor."Eu si colegii mei am inteles situatia dificila in care ne aflam cu totii si am decis, prin acceptarea unei reduceri salariale temporare, sa oferim ceva inapoi clubului care ne plateste si pentru care ne dorim cu totii sa facem performante. In calitate de capitan al echipei, am fost cel care i-a reprezentat pe jucatori in discutiile pe aceasta tema cu patronul, care a propus reducerea salariilor pana in ianuarie 2021. La insistentele mele, a acceptat ca aceasta perioada sa se diminueze pana in luna septembrie 2020", a scris Florin Tanase pe pagina sa de Facebook Fotbalistul a dezmintit unele zvonuri conform carora s-ar fi certat cu unii dintre colegii sai, care nu ar fi fost de acord cu diminuarea contractelor."Mai mult, consider ca atat eu, cat si colegii mei, pentru faptul ca suntem dispusi sa renuntam la sume considerabile din contractele noastre, ar trebui sa fim tratati cu respect si consideratie!", a mai scris jucatorul echipei FCSB.