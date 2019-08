Reactia conducerii FCSB dupa infrangerea la scor de la Medias

Ziare.

com

La finalul meciului, Raducan si-a gasit cu greu cuvintele si spune ca toata lumea trebuie sa bage capul in pamant."E destul de greu de explicat. Mi se intampla rar sa nu gasesc explicatii, sincer. Chiar daca am venit de cateva zile, toata lumea trebuie sa se considere infranta, pentru ca la un astfel de club este nepermis ce s-a intamplat. Asta dincolo de alte detalii. Trebuie sa ne gandim ca avem mult de lucru. Prioritatea este calificarea in cupele europene, un detaliu care a afectat prestatia noastra din campionat , dar nu poate reprezenta o scuza. Nu vreau sa fac nominalizari pentru ca suntem o echipa.Am vorbit putin cu Gigi Becali . Voi vorbi din nou in aceasta noapte. Nu cred ca trebuie sa fim impulsivi. Sunt lucruri care nu functioneaza si daca nu le reglam, vom continua picajul. Avem un antrenor de doua zile, dar nu ma puneti sa comentez ce a spus antrenorul. Este mult de munca, eu asta vad. Toata atentia noastra e concentrata pe returul de Europa League apoi trebuie sa schimbam multe lucruri", a afirmat Narcis Raducan, citat de Telekom Sport. FCSB a suferit a cincea infrangere la rand in Liga 1 , scor 0-4, pe terenul formatiei Gaz Metan Medias, in etapa a 7-a.Gruparea lui Becali ocupa locul 13, retrogradabil, cu doar 4 puncte acumulate in 7 etape. FCSB poate ajunge pe ultimul loc luni, in cazul in care Dinamo va invinge Hermannstadt.C.S.