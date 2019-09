Reactia eroului celor de la FCSB din partida cu Universitatea Craiova, Juvhel Tsoumou

Ziare.

com

El a marcat in minutul 88 dupa o gafa a portarului italian Pigliacelli, iar FCSB bifeaza astfel a doua victorie la rand in campionat La interviurile de dupa meci, la zona mixta destinata presei, atacantul Juvhel Tsoumou a declarat extrem de fericit: "Cred ca atunci cand ajungi pe teren ai un singur gand, sa marchezi. Am facut un meci bun in ofensiva. Steaua este cea mai mare echipa din Romania si nu a fost o problema sa vin in probe. Oricine ar fi acceptat si astazi norocul a fost de partea noastra.Nu conteaza daca voi fi prima sau a doua alegere pentru primul 11. Chiar nu conteaza. Ii voi convinge cu golurile pe care le marchez. Iubesc fotbalul, mai intai ma gandesc la oportunitati si dupa aceea la bani. Banii vor veni daca joc bine. Atmosfera mi-a amintit de Bundesliga. De aceea jucam fotbal, pentru asemenea atmosfera", a fost reactia lui Tsoumou, fostul varf de la Sibiu, pentru DigiSport, dupa meci.Dupa aceasta partida, FCSB urca pe 8 in Liga 1 , cu 10 puncte, la egalitate cu Sepsi, Dinamo si Hermannstadt.Pentru FCSB urmeaza un mare derbi cu CFR Cluj , duminica viitoare, lidera din Romania, cu 20 de puncte la activ.D.A.