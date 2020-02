Reactia incredibila a lui Bogdan Vintila dupa egalul cu Clinceni

Ziare.

Tehnicianul "ros-albastrilor" se declara multumit cu rezultatul de egalitate si spune ca nu e cazul "sa se faca o tragedie"."Decat deloc, e bine si asa! E un punct in plus! Mingea e rotunda si se poate intampla orice. Din pacate n-am putut sa desfacem o aparare atat de aglomerata. Cu siguranta ca vom invata ceva din acest meci", a spus Vintila la interviul de dupa meci."Nu este un lucru imbucurator, dar n-am reusit sa marcat in aceasta seara. Atat. Suturi la poarta am avut, insa in ultimea treime am gresit foarte multe pase, centrari... Dar asta este. Invatam din aceste meciuri, care ne fac mai puternici. Nu s-a terminat campionatul, mai sunt meciuri de jucat. Nu e cazul sa facem o tragedie ca poate o sa iesim campioni cu acest punct", a adaugat tehnicianul vicecampioanei Romaniei.FCSB a inregistrat doar un rezultat de egalitate, scor 0-0, in meciul disputat luni seara, pe teren propriu, cu Academica Clinceni, contand pentru etapa a 24-a a Ligii 1.Cu punctul obtinut luni seara, FCSB ajunge la 43 de puncte, la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova si la 5 puncte in spatele clujenilor.I.G.