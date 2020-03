Reactia lui Becali dupa al patrulea meci la rand fara victorie pentru FCSB

Ziare.

com

Finantatorul FCSB i-a ironizat pe cei care sustineau ca partida de la Botosani va fi aranjata."Pai da, asa a fost conventia. Asa am vorbit cu Iftime, sa se dea fundasii centrali la o parte si sa dam noi al doilea gol. Raman la parerea asta. Am castigat totusi un punct, ca Botosani a avut gol valabil in prima repriza. Eu sunt multumit. Antrenorul e multumit si el de echipa, n-ati auzit ce-a zis? Vintila e multumit ca a jucat echipa foarte bine.Ce am vorbit eu cu Iftime s-a facut. Dar dupa aia am vorbit cu el la pauza, hai, domne', sa facem egal. Din cauza ca jucam prost, facem haz de necaz. Macar sa rad si eu de alti oameni. Oricum radeam la pauza, sa nu ma mai supar, sa nu ma enervez", a spus Becali, la Digi Sport Amintim ca FCSB a inceput cu stangul play-off-ul Ligii 1 si a facut doar 2-2 pe terenul lui FC Botosani.Gruparea ros-albastra are 23 de puncte, trei mai putin decat CFR Cluj , care are insa si un meci mai putin disputat.In urmatoarea etapa a play-off-ului Ligii 1, FCSB va intalni Universitatea Craiova , duminica viitoare.C.S.