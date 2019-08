Reactia lui Becali dupa ce FCSB a fost invinsa cu 4-0 de Gaz Metan Medias

Ziare.

In pofida esecului la scor, Becali a mentionat ca nu este foarte suparat, sustinand ca echipa sa este in grafic, intrucat obiectivul este calificarea in grupele Europa League."Ce am vrut? Calificare in Europa. Suntem la un pas de calificare in Europa. E adevarat ca te superi cand te bate Medias si tu aduci jucatori cu salarii de 15 mii de euro. Dar avand in vedere ca am avut strategia de a odihni 4 jucatori si mai sunt 3 jucatori care sa revina... Cea mai mare nenorocire este ca nu avem atacant. Asta e situatia, o accept asa cum este.Ce s-a intamplat aseara nu se intampla in o suta de ani! 2 portari, doua greseli! 2 fundasi, doua cartonase rosii! Salomao da pe langa minge, Roman s-a bagat peste Oaida sa nu dea gol. Le-am spus baietilor ca ne calificam joi. Guimaraes e de nivelul lui Hermannstadt. Noi suntem in grafic in cupele europene. Noi nu ne batem cu CFR, noi ne batem cu Botosaniul! Le-am zis jucatorilor ca trebuie sa facem bani, ca asta e o afacere. Vrem calificare in Europa! O sa le dau cu calificarea in cap. Aseara nu a fost lucru omenesc, dracii si-au bagat coada", a spus Becali la Pro X.Totodata, Becali a mentionat ca este in continuare increzator in castigarea titlului si a inceput sa cante in direct."Campioni am fost, campioni vom fi pana vom muri! Steeaauaa Bucuresti! Gigi Becali si cu asta basta! Dar ca sa fim campioni trebuie sa o scoatem pe Botosani de pe locul 6! Primul obiectiv este prinderea play-off-ului. Apoi, ca or fi 4-6 puncte, nu-i problema. Ii bati de doua ori in play-off si esti campion!", a adaugat Becali. FCSB a suferit a cincea infrangere la rand in Liga 1 , scor 0-4, pe terenul formatiei Gaz Metan Medias, in etapa a 7-a.Gruparea lui Becali ocupa locul 13, retrogradabil, cu doar 4 puncte acumulate in 7 etape. FCSB poate ajunge pe ultimul loc luni, in cazul in care Dinamo va invinge Hermannstadt.C.S.