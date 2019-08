Reactia lui Becali dupa remiza din Europa League: Anuntul facut in privinta lui Mircea Lucescu si jucatorul acuzat ca s-a dat lovit

Ziare.

Becali s-a declarat optimist dupa acest rezultat, dar spune ca echipa sa nu este organizata."Trebuia sa marcam gol, am avut ocazii clare, am avut bara din 6 metri. Noi suntem in avantaj acum pentru ca daca le dam un gol, ei trebuie sa ne dea doua. E foarte important ca n-am primit gol acasa.Exista mare valoare la FCSB, dar nu exista organizarea jocului. Nici prin cap nu-mi trece ca nu ne calificam. Nu au cum sa ne scoata pe noi", a afirmat Gigi Becali la Pro X.In privinta lui Mircea Lucescu , Gigi Becali a afirmat ca este increzator ca acesta va fi consilierul sau si il va ajuta cu echipa."Am vorbit cu el sa ma ajute, sa-si faca o parere si sa-mi dea niste indicatii. Ii multumesc ca s-a dus sa incurajeze echipa. Sunt sigur ca le-a spus ceva si de ordin tactic. Nu cred ca-l pot convinge sa vina antrenor, dar ca prieten, sa dea o mana de ajutor, sa dea niste indicatii, sigur o va face. O va face cu dragoste si placere", a adaugat Becali.De asemenea, Becali l-a criticat pe Lucian Filip, acuzandu-l ca se da lovit pentru a forta un transfer in Rusia, la Orenburg."Filip s-a dat accidentat la misto. Ce, eu nu vad? Vrea sa plece ca are o oferta si impresarul i-a zis sa se dea accidentat. Un om caruia i-am dat salariu desi a fost accidentat un an si jumatate. Acum ar trebui sa nu-l las sa plece, sa se invete minte. Dar nu-l pedepsesc pentru faptul ca sunt bucuros ca nu am luat gol. Daca luam gol, il blocam", a comentat Becali. FCSB a terminat la egalitate, scor 0-0, cu Mlada Boleslav, in prima mansa a turului 3 preliminar din Europa League.Formatia ros-albastra a avut o noua prestatie slaba, iar jocul de la Giurgiu a fost lipsit de clarviziune.Calificarea se decide joia viitoare, de la ora 20:00, in Cehia, in direct pe Ziare.com.C.S.