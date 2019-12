Reactia lui Becali dupa victoria clara din meciul cu Viitorul

Ziare.

Finantatorul ros-albastrilor s-a declarat convins ca echipa sa va defila pana la finalul campionatului."S-a intamplat ce s-a intamplat (in vara, cand echipa ajunsese pe ultimul loc - n.red.), dar eu am spus inca de atunci ca tot ce s-a intamplat a fost controlat. Am jucat cu echipa a doua, am jucat cu multi copii, pentru ca eram in cupele europene.Nu v-am spus ca vorbim in decembrie? Stati sa vedeti, vom ajunge pe primul loc! Mai sunt patru puncte si mai avem si un meci in minus cu FC Voluntari", a spus Becali pentru Gsp FCSB a invins Viitorul Constanta cu 2-0 , intr-un meci din etapa a 21-a din Liga 1 Golurile ros-albastrilor au fost marcate de Aris Soiledis si Florinel Coman.Dupa acest rezultat, FCSB ocupa locul 4 in Liga 1, cu 36 de puncte, in timp ce Viitorul e pe 5, cu 35 de puncte. FCSB are si un meci mai putin disputat, o restanta cu FC Voluntari.C.S.