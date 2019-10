Reactia lui Bogdan Vintila, antrenorul lui FCSB, dupa remiza palpitanta cu Dinamo: Meritam sa castigam

Ziare.

Coman si Ciobotariu au marcat cele doua goluri , ambele venite in prima jumatate de ora, in minutele 9 si 28.La final de partida, Vintila a declarat ca echipa sa merita sa castige jocul, avand in vedere ocaziile ratate: "A fost un meci spectaculos, dar din punctul meu de vedere meritam sa castigam, pentru ca am avut mult mai multe ocazii si mult mai clare. Am incercat sa aducem un plus in a doua repriza, am inceput cu o anumita strategie, dupa care am primit acel gol si a trebuit sa schimbam din mers. Am avut o problema ca am luat gol din faza fixa, a fost un scurtcircuit, dar eu consider ca o sa le punem la punct pe viitor", puncta tehnicianul care a activat ca portar in Liga 1 la FC Arges si Rapid , dupa meci, pentru televiziunea TelekomSport.Intrebat despre rolul jucat de capitanul Florin Tanase in acest derbi, Vintila a tinut sa explice: "Florin Tanase e multumit ca joaca fotbal in primul rand. Incerc sa-l pun varf fals, este un atacant care sa coboare la mijloc, sa-mi faca 4 mijlocasi, sa domine adversarul care are 3, cu doua benzi, Coman si Man. Incerc, sunt niste lucruri pe care eu mi le pregatesc inainte. Pana la un moment dat a functionat, dar dupa pauza a trebuit sa fortam un pic. Tanase joaca bine pe orice post il pun, pentru ca este un atacant inteligent si poate sa joace pe orice post din cele 3 din fata, plus cel de mijlocas", a mai adaugat antrenorul care a fost si secund la Viitorul lui Hagi.FCSB ramane in afara locurilor de play-off dupa acest egal, dar isi mentine seria foarte buna cu Vintila pe banca, serie in care amintim si victorii la Craiova si Viitorul, dar si egalul de acasa cu campioana CFR Cluj , scor 0-0.Urmeaza acum o pauza dedicata echipelor nationale, iar dupa aceea FCSB are doua deplasari la rand, la Sibiu si la Chindia Targoviste.Citeste si:D.A.