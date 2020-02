Reactia lui Gigi Becali dupa ce turcii au anuntat transferul lui Arda Turan la FCSB

Ziare.

com

Finantatorul ros-albastrilor a negat categoric aceasta informatie."Arda Turan? Cine e tata, asta? Nu am auzit de el. Nu are cum sa vina, daca eu zic ca nu am auzit de el. De la FC Barcelona ? Sa fie sanatos! Eu nu il iau", a spus Becali pentru ProSport Presa din Turcia sustine ca FCSB ar avea un acord cu un jucator de la FC Barcelona, pe care catalanii au platit 34 de milioane de euro.Conform publicatiei Fotospor, gruparea ros-albastra negociaza cu mijlocasul Arda Turan, ce apartine de FC Barcelona.Jucatorul in varsta de 33 de ani si-a reziliat intelegerea cu Istanbul BB, unde a fost imprumutat de FC Barcelona, iar acum isi cauta o noua echipa.Jurnalistii turci scriu ca Gica Hagi s-a implicat direct si ar fi intermediat discutiile dintre Turan si FCSB. Mai mult, Mihai Stoica l-ar fi convins pe Gigi Becali sa ii ofere lui Turan cel mai mare salariu din istoria Ligii 1.Deocamdata, oficialii de la FCSB nu au comentat informatiile aparute in presa turca.In cariera, Arda Turan a evoluat pentru Galatasaray Istanbul (2005-2011), Atletico Madrid (2011-2015), FC Barcelona (2015-prezent) si Istanbul BB (2018-2020).FC Barcelona l-a cumparat pe Turan in 2015 cu 34 de milioane de euro, iar turcul a disputat 36 de meciuri in care a marcat 5 goluri C.S.