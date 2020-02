Reactia lui Olimpiu Morutan dupa ce a fost acuzat ca si-a cumparat o masina de 100 de mii de euro

Ziare.

"Sincer, am fost putin suparat, dar m-am concentrat asupra antrenamentelor. Mi-am facut treaba foarte bine si astazi pe teren ati vazut rezultatul. Masina nu a fost 100.000 de euro, impresarul meu s-a ocupat. Sa stiti ca nu dorm in masina, am si eu o casa... si vreau sa imi mai cumpar ceva.Nu imi plac scandalurile, nu vreau sa fiu pe prima pagina in ziare, vreau sa arat ce pot si sa ajung cat mai departe ca fotbalist. Trebuie sa demonstrez pe teren si laudele o sa vina. Anul acesta am inceput prost primul meci, dar usor, usor o sa ne revenim si o sa ne fie bine", a spus Morutan pentru Telekom Sport.Amintim ca Gigi Becali a avut o reactie dura la adresa lui Olimpiu Morutan, dupa ce acesta si-a cumparat un BMW Seria 8."Morutan si-a luat masina de 'peste'. A dat 100 de mii de euro pe o masina. Cum sa mai joace el fotbal? Ia sa-l vezi cum sta in tribune de acum inainte", a tunat Becali dupa infrangerea cu CFR Cluj C.S.