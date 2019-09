Reguli mult mai stricte la FCSB dupa eliminarea din Europa League: "Cei care vor depasi greutatea vor plati!"

Ziare.

Dupa aceasta eliminare din Portugalia, Harlem Gnohere si Mihai Pintilii au fost luati la ochi pentru kilogramele in plus sau pentru slaba pregatire fizica de dupa accidentare , iar oficialii FCSB au stabilit un regulament prin care de acum inainte nu se va mai inchide ochii de la nimic.Astfel, jucatorii care nu vor ramane in limita de greutate vor fi aspru sanctionati: "Bizonul (n.r.: Gnohere) nu are ritmul potrivit, pentru ca trebuie sa se puna la punct din punct de vedere fizic. Depinde de el! Sigur ca si el, si Pintilii, au avut probleme medicale. Dar, de aceea am activat si un regulament de ordine interioara. L-a semnat Pintilii, care este capitanul echipei, si mai apoi a fost asumat de toti jucatorii. Nu l-au semnat, e adevarat, dar si l-au asumat, e la vedere. Deja au fost cantariti jucatorii, iar cei care au peste vor plati", a fost declaratia managerului sportiv Narcis Raducan, intr-o interventie la DigiSport.FCSB va evolua duminica seara acasa cu Viitorul , incepand cu ora 21, meci LIVE pe Ziare.com.5 infrangeri la rand are FCSB in Liga 1, acolo unde ocupa ultimul loc, cu doar 4 puncte, la 14 distanta de lidera Gaz Metan Pentru stelisti urmeaza o succesiune horror de partide, cu Viitorul, cu CFR Cluj si cu Craiova.D.A.