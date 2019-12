Romanul care impresioneaza in Europa League ramane liber de contract: Va ajunge la FCSB?

Ziare.

Atacantul celor de la Ludogorets Razgrad a recunoscut ca nu este intr-o situatie ideala, neavand inca un angajament pe termen lung, insa lucrurile ar putea fi in avantajul sau.Keserul spune ca ar vrea sa continue in Bulgaria, insa va analiza toate ofertele pe care le va primi."E un subiect delicat, pentru ca imi termin contractul cu Ludogoret in iunie. Sunt intr-un moment in care imi analizez putin posibilitatile, dar nu am luat inca o decizie.E prematur sa vorbim de chestia asta. Pasul care se impune in proportie de 80% ar fi sa raman acolo. Trebuie doar sa ne intelegem. Dupa aceea, daca va fi o varianta foarte interesanta din punct de vedere sportiv sau din punct de vedere financiar, o voi analiza", a spus Keseru la Telekomsport In varsta de 33 de ani, Claudiu Keseru este o optiune si pentru FCSB , echipa lui Becali cautand un varf care sa inscrie mai mult de 15 goluri pe sezon.Totusi, internationalul roman are un salariu foarte mare la Ludogorets si ar avea oferte tentante din zona araba, astfel ca o mutare la vicecampioana Romaniei pare putin probabila in momentul de fata.