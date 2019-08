Schimbare de cariera pentru Bogdan Andone dupa plecarea de la FCSB: Unde a ajuns fostul antrenor al vicecampioanei

Ziare.

Antrenorul care a demisionat la inceputul acestei luni dupa ce s-a saturat sa execute ordinele lui Gigi Becali revine pe teren, ca fotbalist.Bogdan Andone va juca in noul sezon in Liga a 4-a pentru echipa Viitorul Vama Seaca, din judetul Alba, informeaza ABsport.ro Bogdan Andone s-a retras din activitate in 2010, de la Farul Constanta, dar dupa noua ani va reveni pe gazon.Fostul antrenor de la FCSB a ajuns la varsta de 44 de ani si simte ca mai are un cuvant de spus in fotbal.El va fi coleg la noua echipa cu fratele sau, Radu.C.S.