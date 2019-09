Schimbare majora la FCSB: Echipa lui Becali va avea un nou sponsor principal

Ziare.

Echipa lui Gigi Becali va renunta la compania de asigurari al carei logo s-a aflat pe tricouri si va intra in trendul care a cuprins Liga 1, urmand a fi sponsorizata de o casa de pariuri.Potrivit celor de la ProSport , echipamentele au fost trimise deja la printat, astfel ca noul sponsor va putea fi vazut pe tricouri chiar de la derbiul cu CFR Cluj, din weekend.Sursa citata mai scrie ca gruparea din Berceni ar putea avea o problema pentru ca noul sponsor are un contract similar si cu Universitatea Craiova.Cum regulamentul interzice ca doua echipe din aceeasi divizie sa fie sponsorizate de aceeasi companie, oltenii ar trebui sa semneze un nou acord.Un milion de euro pe an va primi FCSB de la casa de pariuri, la fel cat incasa si de la compania de asigurari.