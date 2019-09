Se retrage capitanul FCSB dupa ultima accidentare?

Ziare.

Antrenorul vicecampioanei, Bogdan Vintila, a anuntat ca momentan il trateaza pe Pintilii ca pe un jucator din lotul sau, insa a evitat sa spuna cu certitudine daca acesta va continua sau nu."Pintilii e accidentat si va lipsi cel putin patru saptamani. Eu asa consider, ca va fi jucator, dar vom vedea ce se va intampla in perioada urmatoare. Momentan e jucator in perioada de recuperare. Sigur, mai avem multe meciuri importante de acum incolo si-mi doresc sa am tot lotul valid.Absenta lui este importanta, este jucator important, experimentat, dar am jucatori in lot capabili sa ridice nivelul echipei", a spus Vintila intr-o conferinta de presa.Pintilii a dat semne ca se retrage din activitate la meciul cu Vitoria Guimaraes, atunci cand le-a strigat antrenorilor ca se lasa.Ulterior el a revenit asupra deciziei, numai ca s-a accidentat destul de serios si dorinta lui de a continua este pusa sub semnul intrebarii.M.D.