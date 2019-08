Selectionerul Romaniei sare in apararea omului dat afara de la FCSB: "Mi se pare inuman"

Ziare.

Contra sustine ca preparatorul fizic Marian Lupu este un profesionist desavarsit si ii arata cu degetul pe jucatori Selectionerul spune ca fotbalistii nu au grija de ei in timpul liber si de aceea apar accidentarile, el dandu-l ca exemplu pe veteranul Ciprian Deac, cel care reuseste sa "lege" sezon dupa sezon la nivel inalt dupa ce si-a pus ordine in viata."Il cunosc foarte bine pe Marian Lupu si mi se pare inuman linsajul asta public. Mi se pare un profesionist desavarsit, eu chiar am colaborat cu el la echipa nationala , in trecut. La noi, majoritatea tinerilor din fotbal au tesut adipos de peste 14 %. Trebuie sa ai grija de tine! Acum, in fotbalul actual, cam 7 % e normal. Ciprian Deac are doar 5 %, ca sa dau un exemplu. Asa are si Cristiano Ronaldo . Deac e peste el. Nu se opreste din alergat. Inainte era predispus la accidentari. Si-a dat seama ca trebuie sa ai grija de corpul tau.Degeaba mergi la antrenament si faci tot ce trebuie daca acasa nu ai grija de tine. E valabil pentru toata lumea, nu doar pentru cei de la FCSB. Poate fi de vina si alimentatia, gazonul, intensitatea antrenamentelor. Cred ca Man a avut putina vacanta. Doar cateva zile inaintea sa vina in cantonament . Chiar daca e tanar, tot e putin. Sunt deciziile luate de cei de acolo. Nu stiu eu care a fost situatia", a declarat Cosmin Contra la Digi Sport.Marian Lupu a fost dat afara de la FCSB dupa ce mai multi jucatori s-au accidentat, patronul Gigi Becali considerand ca este exclusiv responsabilitatea preparatorului fizic.Chiar daca a anuntat ca el personal va aduce in club un nou preparator si un fizioterapeut, Becali a uitat rapid de aceasta promisiune si FCSB nu are in momentul de fata oameni specializati in aceste pozitii.