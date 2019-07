Situatia dificila cu care se confrunta Bogdan Andone la FCSB

Ziare.

Tehnicianul lui FCSB are la dispozitie doar 12 jucatori de camp pentru aceasta intalnire."Avem 12 jucatori de camp + 3 copii. Suntem 15. Si mai sunt 3 portari. 9 sunt accidentati, in mare parte jucatori de baza ai echipei. Situatia e delicata, dar trebuie sa trecem peste ea", a anuntat Andone in cadrul unei conferinte de presa.Printre jucatorii pe care Bogdan Andone nu se va putea baza maine se numara Dennis Man, Ioan Hora si Harlem Gnohere.Mansa retur a intalnirii dintre FCSB si Alashkert se va disputa joi seara, incepand cu ora 21:30, la Giurgiu.In tur, "ros-albastrii" s-au impus cu 3-0 in Armenia.I.G.