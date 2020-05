Suma ceruta de Gigi Becali in schimbul lui Florinel Coman

Ziare.

com

Impresarul Giovani Becali dezvaluie ca finantatorul lui FCSB nu va renunta la starul sau pe mai putin de 10 milioane de euro."Gigi vrea 10-11 milioane de euro si 20% minimum. Asta, acum, pe pandemie. Daca mai castiga FCSB si mai da 2-3 goluri, se duce la 15. Daca merge in Europa, 20 de milioane de euro", a anuntat Giovani Becali la Digi Sport Vezi si: Giovani Becali dezvaluie oferta uriasa pe care Gigi Becali a refuzat-o pentru transferul lui Florinel Coman Florinel Coman are 22 de ani si se afla la FCSB din 2017, cand a fost transferat cu 3 milioane de euro de la Viitorul.35 de meciuri a jucat Coman in acest sezon, reusind 14 goluri si 10 assisturi.