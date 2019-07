Suma pe care trebuie sa o plateasca Gigi Becali pentru a-l readuce pe Alex Chipciu de la Anderlecht la FCSB - presa

Ziare.

Acum, o solutie aparuta pentru gruparea in rosu si albastru este rechemerea lui Alex Chipciu, care trece acum print-o perioada complicata, nemai fiind dorit in Belgia la Anderlecht . La 30 de ani, romanul nu a jucat niciun minut pentru belgieni in meciurile de pregatire si nu a primit nici macar un numar pe tricou pentru lotul viitorului sezon.El se poate intoarce asadar la FCSB, pentru care a mai evoluat intre 2012 - 2016, chiar patronul Becali recunoscand recent: "L-am pus deja pe MM Stoica sa se intereseze de aducerea lui Chipciu".Chipciu a fost cumparat de Anderlecht de la stelisti pentru 3,3 milioane de euro in 2016, iar acum publicatia belgiana Het Laatste Nieuws scrie ca echipa in alb si violet s-ar multumi cu mult mai putin pentru vanzarea lui Chipciu, e vorba de 1,1 milioane sau macar un milion.Problema belgienilor este salariul romanului, care ajunge acum la 1 milion de euro pe an.El a fost in ultimul sezon imprumutat la Sparta Praga, acolo unde a jucat alaturi de romanii Nita, Vatajelu si Stanciu, lasand impresi bune ca fundas dreapta.Fostul stelist a jucat si la nationala in postul de fundas dreapta, avand evolutii apreciate de catre antrenorul Cosmin Contra 116 meciuri si 24 de goluri a reusit Chipciu la Steaua in acea perioada in care a evoluat pentru gruparea lui Gigi Becali . El are si 45 de selectii la nationala Romaniei, pentru care a marcat de 6 ori.Singurul fundas dreapta valid din lotul lui FCSB este acum Claudiu Belu, iar joi, in partida cu Alashkert a fost folosit Ovidiu Popescu.D.A.