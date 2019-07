Surpriza uriasa in Liga 1: FCSB pierde "acasa" cu Botosani

Ziare.

Scorul final a fost numai 2-0, insa oaspetii au mai irosit cateva ocazii uriase.Ceea ce parea un meci al prieteniei, Botosaniul nereusind sa invinga FCSB pana acum, s-a transformat rapid intr-un cosmar pentru trupa lui Becali.Mai intai, vicecampioana l-a pierdut pe Dennis Man, accidentat inca din minutul 12, iar apoi Andronic a deschis scorul cu o reluare simpla, din centrul careului, dupa o gafa de proportii a aparatorilor FCSB.Gafele din defensiva echipei bucurestene au continuat si, in finalul primei reprize, Ongenda a dus scorul la 2-0 dupa ce s-a distrat cu jucatorii lui Andone.Ashkovski a ratat doua sanse uriase, cate una pe repriza, de fiecare data nereusind sa trimita pe poarta din pozitie de unu la unu cu portarul advers, iar marcatorii Ongenda si Andronic au trecut si ei foarte aproape de dubla.De cealalta parte, FCSB a ratat prin Tanase si Coman, insa echipa vicecampioana a avut o evolutie mediocra, fiind dominata copios de un adversar ce nu i-a pus probleme pana acum.Min.90+3 Finalul partidei.Min.90 Cartonas galben pentru Oaida.Min.78 Florinel Coman are sansa golului de onoare pentru FCSB, insa suteaza slab din interiorul careului.Min.71 Cartonas galben pentru Moutinho, introdus in teren in urma cu 10 minute.Min.63 Ocazie uriasa pentru Botosani! Ashkovski, singur cu Vlad, suteaza defectuos!Min.51 Ce ocazie! Tanase rateaza incredibil singur cu portarul!Min.46 Incepe partea secunda.Schimbare FCSB: Belu intra in locul lui Salomao._______________________________Min.45+3 Finalul primei reprize.Min.45 Ocazii uriase ratate de Ongenda si Andronic!Min.40Min.35 Ocazie mare pentru botosaneni, insa Ashkovski rateaza incredibil.Min.19Min.16 Schimbare FCSB: Balasa intra in locul accidentatului Man.Min.13 Sut de la marginea careului al lui Vina, balonul nu prinde insa cadrul portii!Min.9 Prima ocazie a meciului le apartine oaspetilor, insa mingea sutata de Ongenda trece pe langa poarta.Min.1 Incepe partida!: A. Vlad - Popescu, Cristea, Planic, Salomao - Vina, Filip, Oaida - Man, Tanase, ComanRezerve: Balgradean, M. Balasa, Belu, Moutinho, O. Perianu, A. Nita, L. Ardelean: Pap - Harut, Miron, Chindris, Soiledis - Rodriguez, Papa - Ashkovski, Ongenda, Ofosu - AndronicRezerve: Hankic, E. Florescu, A. Cimpanu, Pitian, Ebenhofer, Holzmann TiganasuAntrenor: Marius CroitoruArbitru: Lucian Rusandru