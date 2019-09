Tensiuni la FCSB: Un jucator spune ca e hartuit si abuzat de Gigi Becali

Ziare.

Atacantul polonez Lukasz Gikiewicz nu mai este primit la antrenamentele FCSB desi a fost transferat in urma cu doar o luna.Gikiewicz a fost scos din lot, sefii clubului i-au luat masina si a fost sters chiar si din grupul de Whatsapp al jucatorilor. De asemenea, el nu a incasat salariul pe luna august, conform Gsp.ro. In aceste conditii, atacantul in varsta de 31 de ani a trimis o notificare oficiala pe adresa clubului, invocand un comportament "abuziv" din partea lui Gigi Becali Avocatul sau a notat ca FCSB incearca "sa-l hartuiasaca si sa-l intimideze pe fotbalist pentru a accepta rezilierea contractului".Contactat de jurnalisti, avocatul Georgi Gradev a refuzat sa faca vreun comentariu."Noi nu vrem sa ne comportam ca patronul. E reprezentatia lui, nu ne intereseaza. Pentru noi, este o chestiune interna pe care dorim sa o rezolvam. Daca nu o vom rezolva si va deveni o chestiune juridica, atunci media va afla", a mentionat Gradev.Fotbalistul polonez a ajuns la FCSB dupa ce Gigi Becali s-a intalnit cu fostul rapidist Florin Motroc pe Muntele Athos. Acesta i-a transmis ca stie un atacant fara echipa, gata sa vina pe bani putini la FCSB, iar Becali a acceptat.Gikiewicz evoluase ultima data in zona Golfului si retrogradase in liga a treia, iar pentru FCSB nu a marcat niciun gol.C.S.