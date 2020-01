Toate detaliile iminentei plecari a lui Gnohere de la FCSB. Ce echipa i-a pus o oferta pe masa si care sunt pretentiile lui Gigi Becali - surse

Ziare.

com

Varful de culoare este dorit la sud de Dunare, de echipa Levski Sofia, care a primit referinte foarte bune pentru el de la fostii combatanti Rivaldinho si Sergiu Bus."Bizonul" ar fi dorit sa stea la FCSB pana la vara, dar sa vedem daca acest lucru va coincide cu planurile lui Gigi Becali . Vecinii din Sofia au luat legatura cu impresarul francezului de 31 de ani si i-au facut o oferta pe masura, dupa cum anunta Gazeta Sporturilor Bulgarii i-au propus lui Gnohere un salariu lunar de 25.000 de euro, cu zece mii peste ce castiga acum la Bucuresti. In plus, ar urma si prime pentru castigarea titlului din Bulgaria, pentru ajungerea in grupele unei competitii europene, dar si casa si masina, puse la dispozitie de clubul in alb si albastru.Levski insa e dispusa sa dea pe Gnohere doar 700.000 de euro suma de transfer, iar Gigi Becali doreste 1 milion pe acesta.Negocierile insa se vor mai relua de la inceputul saptamanii viitoare, atat cu jucatorul, cat si cu clubul de provenienta.Cota de piata in acest moment a lui Gnohere este de 2 milioane de euro."Bizonul" este cel mai bun marcator strain all-time pentru vicecampioana Romaniei, 41 de goluri , dar si cel mai bun marcator in cupele europe, 9 reusite.Iar in clasamentul celor mai buni marcatori straini din istoria all-time a Ligii 1, Gnohere e pe 3, cu 58 de goluri per total, cu un rest de 17 marcate in perioada in care a activat la Dinamo Citeste si:D.A.