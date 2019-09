Transfer de ultima ora la FCSB: A venit un atacant congolez

Ziare.

Juvhel Tsoumou, varful ce a mai evoluat in Liga 1 la FC Hermannstadt, a semnat un contract pe un sezon, cu optiunea de prelungire pe inca unul, potrivit unui comunicat oficial."FCSB anunta ca a ajuns la un acord cu Juvhel Tsoumou pentru un contract valabil pana la finalul sezonului 2019-2020, cu optiune de prelungire pe inca un an.Atacantul congolez nascut pe 27 decembrie 1990 s-a pregatit alaturi de ros-albastri in ultima saptamana si va purta tricoul cu numarul 49", a transmis vicecampioana.Atacatul african se declara fericit pentru ca a ajuns la cel mai mare club din Romania si spune ca auzise de FCSB inca din perioada in care juca in Germania."Sunt foarte fericit pentru ca am semnat cu cel mai mare club din Romania. Stiam echipa inca de pe vremea cand evoluam in Bundesliga si sper sa am mult succes alaturi de echipa si sa castigam cat mai multe trofee. Multumesc mult conducerii clubului pentru increderea pe care am primit-o si, de asemenea, ii multumesc mult agentului meu, care mereu a crezut in mine", a spus Tsoumou.Fotbalistul de 28 de ani este primul adus la echipa la recomandarea directorului sportiv, Narcis Raducan, acesta fiind cel care l-a recomandat.Tsoumou se va lupta pentru un loc in atacul FCSB cu Hora si Gnohere.M.D.