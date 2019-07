Transfer de ultima ora la FCSB: "M-am bucurat enorm cand m-a sunat domnul Becali"

Ziare.

Jucatorul care a primit tricoul cu numarul 3 s-a aratat entuziasmat de faptul ca a negociat direct cu patronul echipei, Gigi Becali Pantiru spune ca FCSB poate fi o importanta rampa de lansare pentru el daca va reusi sa aiba evolutii bune pentru echipa din Berceni."Este cel mai important pas din cariera mea si poate fi o buna rampa de lansare pentru mine, daca voi juca bine. Am fost foarte entuziasmat si m-am bucurat enorm cand m-a sunat domnul Becali. Ma bucur pentru faptul ca m-a contactat si m-a dorit la echipa. Sper sa nu-l dezamagesc pe dumnealui si persoanele care au asteptari de la mine.Obiectivul meu personal este sa ajut echipa, sa ma pun in folosul colegilor si sa avem rezultate bune impreuna. Voi face tot ce depinde de mine ca sa castigam campionatul in acest an. Le multumesc si celor de la Politehnica Iasi, tuturor celor care mi-au fost alaturi si, in special, familiei mele!", a declarat Pantiru, potrivit unui comunicat oficial.Fundasul in varsta de 23 de ani a semnat un contract pe cinci sezoane si va avea, potrivit informatiilor din presa, un salariu de 6 mii de euro lunar.200 de mii de euro ar fi platit FCSB pentru a-l cumpara pe Pantiru.Tot miercuri, FCSB a oficializat si transferul lui Sorin Serban de la Minaur Baia Mare, si pustiul in varsta de 19 ani semnand un contract pe cinci sezoane.M.D.