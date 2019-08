Transfer neasteptat la FCSB - oficial

Ziare.

Jucatorul a fost adus dub forma de imprumut de la Concordia Chiajna."FCSB anunta ca a ajuns la un acord cu C.S. Concordia Chiajna pentru imprumutul cu optiune de cumparare a jucatorului Andrei Marc.Fundasul in varsta de 26 de ani, care se va antrena sambata alaturi de noii sai colegi, va purta tricoul cu numarul 73", se arata intr-un comunicat al formatiei "ros-albastre"."Sunt foarte bucuros ca s-a realizat acest transfer, deoarece imi doream foarte mult sa ajung aici. Imi doresc si sper sa fac o treaba cat mai buna alaturi de noii mei colegi si sa ajut echipa sa-si indeplineasca obiectivele", a declarat noul jucator al lui FCSB.Andrei Marc evolueaza ca fundas central si a mai jucat in cariera sa pentru Ceahlaul Piatra Neamt, Dinamo si Sanliurfaspor.La Concordia Chiajna evolua din 2017, iar in sezonul precedent a disputat 34 de meciuri, reusind si 5 goluri.I.G.