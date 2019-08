Transfer oficial la FCSB: Prima declaratie a jucatorului adus din Championship

Ziare.

Vicecampioana nu a precizat daca are optiunea de a-l achizitiona definitiv pe fotbalistul in varsta de 31 de ani la finalul imprumutului."FCSB anunta ca a ajuns la un acord cu Reading Football Club pentru imprumutul lui Adrian Popa pana la sfarsitul acestui sezon. Astfel, jucatorul in varsta de 31 de ani, care a cucerit 7 trofee cu FCSB intre august 2012 si ianuarie 2017, revine la echipa in tricoul careia a cunoscut gloria fotbalistica.Adrian, care va purta tricoul cu numarul 88, se va alatura echipei sambata dimineata si va face parte din lotul pentru partida cu FC Politehnica Iasi, de duminica seara", se arata in comunicatul gruparii din Berceni.Adi Popa se declara incantat de revenirea la echipa lui de suflet si spune ca va da totul pentru a ajuta FCSB sa isi indeplineasca obiectivele din acest sezon."Ma bucur sa revin la clubul unde am facut performanta si unde am trait cele mai frumoase momente ca fotbalist. Imi voi pune toate calitatile in slujba echipei si imi doresc sa reusim indeplinirea tuturor obiectivelor impreuna. Imi doresc enorm sa evoluez din nou in grupele unei competitii europene si, poate cel mai mult, ca suporterii sa vina alaturi de echipa si sa ne sustina asa cum numai ei stiu sa o faca. Doar impreuna putem reusi!", a transmis Popa.De notat este si faptul ca Adi Popa a ajuns la Reading chiar de la FCSB, el fiind cumparat de gruparea din Championship in iarna lui 2017 cu 600 de mii de euro.Fostul international nu a prins decat 15 meciuri in trei sezoane pentru Reading, fiind imprumutat la AL Taawoun, Ludogorets si, acum, la FCSB.M.D.