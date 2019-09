Transfer surprinzator la FCSB: Ce jucator s-a prezentat la antrenamentul de sambata

Ziare.

Congolezul Juvhel Tsoumou s-a pregatit sub comanda lui Bogdan Arges Vintila si asteapta sa vada daca va primi un contract.Potrivit celor de la Telekomsport, Tsoumou este primul jucator recomandat de Raducan, inlocuitorul lui MM Stoica, ce ajunge la FCSB si sunt sanse mari sa fie si transferat.Atacantul african in varsta de 28 de ani a mai evoluat in decursul carierei sale la echipe ca Eintracht Frankfurt, Alemannia Aachen sau Ermis Aradippou.El are si experienta in Liga 1 , reusind sa inscrie de opt ori in 41 de partide.FCSB cauta un atacant care sa ii poata face concurenta "Bizonului" Gnohere, aflat in cadere de forma si abia revenit dupa o accidentare.Tot la sedinta de pregatire de sambata a fost prezent in premiera si Cristi Manea, internationalul roman transferat de gruparea din Berceni de la Apollon Limassol.M.D.