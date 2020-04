Transfer surprinzator pregatit de FCSB

Ziare.

com

Finantatorul "ros-albatrilor", Gigi Becali, a dezvaluit ca a primit o oferta din Rusia pentru fundasul central Andrei Miron.600.000 e suma ceruta de Becali in schimbul aparatorului sosit in luna februarie de la FC Botosani."A venit o oferta pentru Miron de la o echipa din Rusia, iar eu le-am cerut 600.000 de euro. Daca vor sa-l ia, sa dea banii si e al lor. O sa aduc alt fundas daca pleaca Miron", a declarat Gigi Becali pentru Fanatik Ural Ekaterinburg ar fi echipa aflata pe urmele lui Miron.Andrei Miron (25 de ani) a apucat sa joace doar 3 meciuri pentru echipa antrenata de Bogdan Vintila.FCSB n-a platit niciun ban pentru Miron, insa in contract a fost inserata o clauza prin care FC Botosani va primi 30% dintr-un eventual transfer.