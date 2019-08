Trei antrenori, pe lista noului director sportiv al lui FCSB

Ziare.

com

Conform Gazeta Sporturilor , directorul sportiv in varsta de 44 de ani are cativa antrenori favoriti."Discutam despre antrenor! Narcis imi propune cateva nume" - Gigi Becali.e marele vis al lui Gigi Becali, iar fiul lui Anghel Iordanescu are o relatie foarte buna cu Narcis Raducan.Apoi,se regaseste pe lista scurta a lui Narcis.De asemenea, Narcis Raducan are o relatie apropiata si, fost antrenor la FCSB.Dupa demisia lui Bogdan Andone, FCSB a fost pregatita de Vergil Andronache.Vezi si: FCSB are un nou director sportiv: Vezi cine ii ia locul lui Mihai Stoica