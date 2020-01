Trei fotbalisti au plecat de la FCSB - oficial

Ziare.

Atacantii Hora si Tsoumou, dar si fundasul Chorbadzhiyski si-au reziliat contractele cu vicecampioana si au parasit formatia din Berceni."Clubul nostru anunta ca Ioan Hora, Juvhel Tsoumou si Bozhidar Chorbadzhiyski si-au incheiat, in aceasta iarna, contractele cu FCSB."Hora si-a gasit deja o noua echipa, el semnand cu Mediasul lui Edi Iordanescu, in timp ce bulgarul Chorbadzhiyski a revenit la TSKA Sofia, formatie de la care fusese imprumutat in vara anului trecut.Tsoumou a anuntat si el recent ca este in negocieri cu mai multe cluburi si ca va semna in curand un nou contract.M.D.