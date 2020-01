UEFA face un anunt spectaculos despre Dennis Man

Ziare.

Forul continental se asteapta ca jucatorul de la FCSB sa prinda un transfer spectaculos in acest an."Dupa ce a facut pasul de la echipa de tineret la cea de seniori, talentatul atacant este pregatit de o mutare in strainatate dupa ce si-a aratat clasa in competitia interna", a scris UEFA pe site-ul oficial Pe urmele lui Dennis Man se afla echipe precum Sahtior Donetk AS Roma si FC Sevilla.In prima parte a sezonului, Man a marcat 4 goluri in cele 12 partide disputate in Liga 1 pentru FCSB. Gigi Becali spera sa obtina cel putin 20 de milioane de euro in schimbul jucatorului in varsta de 21 de ani.C.S.