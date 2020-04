Ultimele vesti despre transferul lui Bogdan Planici de la FCSB catre Universtatea Craiova

Ziare.

Impresarul fundasului de 28 de ani, Zvonko Milojkovici a vorbit duminica despre posibilitatea ca Planici sa "tradeze" si sa aleaga varianta Craiovei la vara. El a fost recent pedepsit de patronul Gigi Becali si introdus in somaj tehnic, avand in vedere ca sarbul nu a acceptat injumatatirea salariului, din cauza pandemiei de coronavirus."Eu nu fac afaceri cu Mihai Rotaru (n.r.: patronul Craiovei)! Va rog mult sa nu mai scrieti despre transferul lui Planici la Craiova, sa nu mai luati in serios subiectul acesta!", a fost mesajul pe care l-a transmis Milojkovici in presa sarba, citat de cotidianul Gazeta Sporturilor In alta ordine de idei, presa din Turcia a scris recent ca si Fenerbahce ar avea un inters la vara pentru Planici, ca si un club din Rusia, care era dispus, conform spuselor patronului Gigi Becali , sa ofere 500.000 de euro pentru fundas."Am oferta pentru Planic din Rusia. Am cerut un milion de euro la inceput, dar n-au fost ei de acord. Insa fara 500.000 de euro nu-l dau! Ei voiau 350.000, dar nu discut sub 500.000", spunea acum doua saptamani latifundiarul din Pipera.Planici a strans 91 de meciuri in tricoul lui FCSB, club care a platit 300.000 de euro in 2017 celor de la Vojvodina Novi Sad.1,8 milioane de euro are cota de piata sarbul de la echipa stelista.