Un antrenor britanic anunta ca a fost ofertat de FCSB

Refuzat de mai multi antrenori romani, Becali s-a orientat catre o optiune externa, britanicul Stuart Baxter."Sunt in Suedia acum si imi analizez optiunile. Exista interes din partea echipei Steaua Bucuresti din Romania, dar si din alte tari", a spus Stuart Baxter, citat de sport24. Baxter este un adevarat globe-trotter si a antrenat echipe precum Orebro, Skarp, Vitoria Setubal, Halmstads, Sanfrecce Hiroshimia, Vissel Kobe, AIK, Lyn, nationala sub 19 ani a Angliei, Africa de Sud, Helsinborg, nationala Finlandei, Kaizer Chiefs, Genclerbirligi si Supersport United.Cel mai bine s-a simtit in Africa de Sud, unde are doua titluri interne cu Kaizer Chiefs.FCSB a ramas fara antrenor in urma cu cateva saptamani, dupa ce Bogdan Andone a ales sa demisioneze pentru ca Gigi Becali facea tot la echipa.De atunci, numerosi antrenori romani au refuzat propunerile primite.C.S.