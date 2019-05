Un antrenor se autopropune la FCSB si garanteaza titlul: Aduc 500 de mii de euro de acasa daca-l pierd

Ziare.

com

Fiul fostului mare jurnalist spune ca e convins ca poate castiga titlul si promite ca va plati despagubiri in valoare de 500 de mii de euro daca-l va rata. Steaua , cu de trei ori bani mai putini, poate face de trei ori mai mare performanta! Semnez si garantez! Daca sunt antrenor la Steaua, garantez cu credit la banca, cu credit colateral de 500.000 de euro, ca iau titlul.Daca imi da echipa, fac credit colateral la o banca. Daca pierd titlul, Gigi poate sa-mi ia banii, iar eu ii restitui toate salariile", a spus Chirila la Gsp Live Apoi, Chirila a explicat de ce e atat de sigur ca va castiga titlul la FCSB."Eu as spune 'Vreau sa joc 4-4-2, sa trec in 3-5-2, dupa aceea in 4-2-3-1 si in 4-5-1'. De ce? Nu poti impotriva Voluntariului cum joci contra Craiovei si nu poti juca impotriva CFR-ului cum joci cu Dinamo . Steaua trebuie sa devina o echipa polivalenta, la care poti schimba din mers sistemul de joc", a explicat Chirila.Ionut Chirila este liber de contract, iar in cariera a pregatit formatii precum Jiul, UTA, Concordia Chiajna, Poli Iasi si ASA Targu Mures.C.S.