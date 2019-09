Un fost antrenor de la FCSB dezvaluie in premiera cum face Becali echipa si schimbarile: El era un simplu executant

Ziare.

Andone a pregatit-o pe FCSB in startul acestui sezon, dar a demisionat nemultumit de faptul ca nu putea face absolut nimic la echipa.Fostul antrenor al ros-albastrilor a dezvaluit faptul ca Gigi Becali ii transmitea mereu echipa de start, uneori chiar in ziua meciurilor."Ar fi fost oricum complicat sa ma fi opus, ca nu faceam eu foaia, nu faceam eu schimbarile. La Botosani, eu as fi vrut sa-l introduc pe Belu ca fundas stanga, fiindca extrema dreapta Askovski era de picior stang si avea viteza. Intra mereu in centru, pe piciorul stang, deci Belu n-ar fi avut probleme pentru faptul ca era dreptaci, ca adversarul dribla pe piciorul lui de baza. Incepuseram meciul cu Salomao fundas stanga, desi ii explicasem patronului ca portughezul nu se putea descurca pe acel post, ca nu jucase niciodata. A zis 'Nu, eu vreau sa-l vad fundas stanga!'. Dupa accidentarea lui Man l-as fi introdus pe Belu fundas stanga si ar fi urcat Salomao extrema dreapta, in locul lui Dennis.Patronul a zis 'Nu, trebuie sa intre Balasa!'. Mihai e un fundas central de picior drept, nu se simtea deloc confortabil ca fundas stanga. Eu avusesem discutii cu el, chiar ii spusesem: 'Din pacate, tu esti expus total ca fundas stanga. Tu nu esti Benzar sau Junior Morais, n-ai cum sa faci banda si-n sus, si-n jos!'. E ca si cum l-ai lua pe Van Dijk sa-l pui fundas stanga si sa-i ceri sa urce sa centreze. Pe urma, la pauza a transmis sa iasa Balasa. Nu am fost de acord, am incercat sa mai aman decizia. Am inceput repriza a doua tot cu Balasa pe teren. Pana la urma, in minutul 60 a fost schimbat", a spus Andone pentru editia tiparita a cotidianului Gazeta Sporturilor.Totodata, Andone a dezvaluit ca Becali obisnuia sa faca schimbari in timpul meciurilor fara ca antrenorul sa stie macar. De asemenea, cand Andone dorea sa faca o schimbare avea nevoie mai intai de acordul lui Becali, in timpul meciurilor."Aveam nevoie de aprobarea lui. Asta era extrem de dificil... Imi pare rau, e foarte greu sa pleci de la FCSB cand vezi ca ai conditii foarte bune, fotbalisti excelenti, insa nu se poate, n-ai cum sa... V-am dat exemplul cu Balasa, in meciul cu Botosani. Jocul incepuse echilibrat, dar s-a terminat cu un dezastru total.De ce? A intrat Balasa direct de pe banca, fara incalzire, debusolat total, "Hai, intra!". A fost un fault pentru noi la 30 de metri. El, in loc sa joace inainte, a intors mingea la Vlad, care s-a speriat de presiunea atacantului si a degajat spre centrul terenului, la intamplare. Adversarii au recuperat mingea aia si ne-au dat gol. De acolo s-a transformat tot jocul nostru intr-o harababura", a mentionat Andone.Apoi, Andone a dezvaluit si faptul ca transferurile se faceau fara ca el sa stie."Propuseseram eu si MM inca un atacant, avea un gol la doua meciuri in prima liga din Franta. Pe urma a venit Gikiewicz, despre al carui transfer eu nici n-am stiut", a indicat antrenorul.De asemenea, Andone a afirmat ca si jucatorii stiau ca Gigi Becali este cel care decide echipa si schimbarile."Jucatorii stiau foarte bine cum statea treaba. Nu am avut probleme, ei s-au antrenat intotdeauna la maximum, atmosfera din lot era buna. Sunt foarte cuminti, chiar le spuneam uneori ca erau prea cuminti!Unii poate simteau ca meritau sa joace, li se parea ca erau nedreptatiti. Le ziceam sa continue sa se antreneze, ca se putea schimba situatia. Ati vazut, patronul se mai razgandeste de la o zi la alta. Cum a facut cu portarii, a inceput Vlad ca titular si apoi a apelat iar la Balgradean", a explicat Andone.C.S.