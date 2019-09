Un fost international roman a ajuns in staff-ul FCSB - oficial

Ziare.

com

Ovidiu Petre, jucator ce a imbracat patru sezoane tricoul echipei din Berceni, a fost numit analist video."Fostul international Ovidiu Petre, care a fost cooptat in staff-ul tehnic al clubului, pe postul de analist video, a semnat miercuri, 25 septembrie, contractul cu FCSB. Ovidiu, in varsta de 37 de ani, a evoluat pentru echipa noastra, intre 2006 si 2010, in 100 de partide, a inscris 8 goluri in toate competitiile si a bifat trei sezoane de UEFA Champions League", se arata in comunicatul vicecampioanei.Ovidiu Petre se declara incantat de posibilitatea de a lucra pentru fosta sa echipa si anunta ca are obiective importante."Ma bucur foarte mult ca am revenit la echipa la care am cunoscut cele mai mari satisfactii si pentru care am evoluat si am si inscris in UEFA Champions League. Imi doresc sa ajut cat mai mult staff-ul tehnic si jucatorii si impreuna sa obtinem multe succese", a spus acesta.37 de ani are Ovidiu Petre, fotbalist cu 23 de prezente in nationala Romaniei.In prima faza, acesta trebuia sa fie secund al lui Bogdan Vintila, insa a fost "retrogradat" pe functia de analist video pentru ca nu a facut scoala de antrenori M.D.