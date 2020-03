Un fost jucator de la FCSB s-a lasat de fotbal la doar 27 de ani: Ce cariera a inceput

Ziare.

com

Chitosca a luat aceasta decizie dupa ce fratele sau, stabilit in Germania, are probleme mari de sanatate dupa ce a fost batut intr-un restaurant din Piatra Neamt. El a stat in coma si si-a revenit cu greu, insa nu in totalitate.Astfel, Chitosca a hotarat sa se lase de fotbal la doar 27 de ani, s-a mutat in Germania si ii este alaturi.El lucreaza astfel intr-o vopsitorie din Germania, dar in paralel a inceput si o cariera de vlogger, avand un canal pe YouTube , dedicat jocului FIFA 20."Dupa doua luni de stat zi de zi la spital cu fratele meu deja era prea tarziu sa ma mai intorc in Romania, campionatele erau incepute, echipele isi facusera loturile... Si am luat decizia cu sotia mea sa ne mutam in Germania, sa fim alaturi de familie, definitiv.Dupa doua luni m-am angajat cu carte de munca... Pregatitor auto la o vopsitorie care lucra pentru niste reprezentante, un loc de munca OK. Mi-a placut, am invatat meserie doua luni si...", a spus Sebastian Chitosca pentru Fanatik Intre timp, Chitosca s-a inscris la cursuri si vrea sa invete limba Germania deoarece vrea sa ramana alaturi de familia sa."Am inceput sa lucrez in noiembrie. Ca stateam la parinti acasa, la Neuss, in vest, spre Olanda, acolo s-au stabilit, dar niciodata nu mi-a placut sa depind de familia mea, ca n-au nici ei...", a adaugat Chitosca.Sebastian Chitosca a evoluat in cariera pentru Ceahlaul FCSB , Voluntari, FC Brasov, FC Botosani si Universitatea Cluj.C.S.