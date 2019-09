Un fotbalist al FCSB a fugit de la echipa!

Ziare.

Polonezul Lukasz Gikiewicz, adus in aceasta vara pentru a suplini absenta temporara a lui Eddy Gnohere, a disparut de la FCSB dupa ce a fost trimis la formatia secunda si nimeni nu stie unde se afla."E adevarat! Desi ne-am respectat obligatiile contractuale, absenteaza. Nu avem nicio informatie despre el", a declarat directorul sportiv al vicecampioanei, Narcis Raducan, pentru Fanatik Gikiewicz este cel mai surprinzator transfer realizat de Becali la FCSB, el fiind adus la recomandarea unui antrenor pe care latifundiarul l-a intalnit intr-un pelerinaj.Dupa patru partide, trei in campionat si una in Europa League, polonezul a fost anuntat ca gruparea din Berceni nu se mai bazeaza pe el, propunandu-i-se rezilierea contractului.Jucatorul a refuzat si a amenintat ca da clubul in judecata deoarece nu este respectat acordul semnat, insa ulterior acesta a disparut din lot.Nimeni nu stie unde se afla Gikiewicz si daca acesta va reveni in cantonamentul din Berceni sau nu.