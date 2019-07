Un fotbalist roman face declaratia zilei: "Ne miram ca mergem in Europa si ni se pun crampe"

Ziare.

com

Florin Tanase, capitanul vicecampioanei, sustine ca arbitrajul din Liga 1 este atat de prost incat ii scoate din ritm pe jucatori Acesta spune ca jocurile extrem de fragmentate fac ca fotbalistii sa nu reuseasca sa intre in ritmul potrivit."Intrerupe jocul la doua minute, dupa ne miram ca mergem in Europa si de ce ni se pun crampe, carcei. Normal, daca arbitrul intrerupe tot timpul nu ai ritm de joc, intensitate. Acesta e stilul de arbitraj romanesc", a declarat Florin Tanase dupa meciul cu Sepsi, de luni seara.Declaratia lui Tanase a fost una la nervi, el fiind suparat ca FCSB nu a reusit decat un 0-0 in fata celor de la Sepsi, in Liga 1.M.D.