Un jucator a vrut sa se lase de fotbal din cauza felului in care a fost tratat la FCSB

Ciubotaru a fost imprumutat la FCSB de la LPS Iasi, in 2017, in perioada in care inca era junior, dar a ramas complet indignat de felul in care a fost tratat dupa o accidentare grava."Am suferit o intindere de ligament colateral si trebuia sa fac o pauza de 3 luni de zile. Era domnul Massimo Pedrazzini si mi-au spus: 'Ciobi, mergi acasa, vii in luna iulie sa te faci bine, sa faci recuperare ca avem nevoie din august incolo'.Am plecat acasa ca dupa doua saptamani sa primesc un mesaj: 'Multumim frumos, poti sa vii sa iti iei actele sa pleci unde vrei tu'. Atunci am ramas masca. Ei mi-au spus sa ma intorc dupa o luna de zile, ca sa ajung acasa si sa imi spuna ca nu mai au nevoie de mine. A fost atat de mare socul, ca am vrut sa ma las de fotbal", a povestit Ciubotaru pentru Fanatik In plus, Ciubotaru a afirmat ca nici conditiile financiare de la FCSB nu erau foarte bune."Nu eram platit. Multi juniori au avut contract inca din primele zile. Dar mereu era promisiunea ca ma vor semna daca joc bine si chiar asa a fost. M-a chemat pe 5 ianuarie. Am intrat la domnul presedinte de acolo in birou, un domn Ilie. Am intrat, mi s-a propus sa semnez din august pe 500 de lei pe luna. Daca jucam 10 meciuri , salariul crestea la 1500 de lei.Dar cand i-am spus domnului presedintelui ca nu vreau sa semnez, ca sunt luat la misto cu acel contract, mi-a spus ca daca nu semnez pot sa plec. Fiind naiv, chiar am crezut si am semnat. Drept dovada, ei s-au folosit de mine pana in vara si dupa asta a fost", a adaugat Ciubotaru.In prezent, Ciubotaru evolueaza in Liga 2, la Metaloglobus Bucuresti.C.S.