Un jucator de top de la FCSB anunta ca se lasa de fotbal dupa eliminarea din Europa League

Ziare.

com

Pintilii a facut acest inca din timpul meciului, de pe banca de rezerve."Gata, ma las! Ma retrag, s-a terminat! Hai acasa!", a fost surprins zicand Pintilii, conform Pro X.La auzul acestei vesti, Gigi Becali s-a enervat teribil si l-a criticat pe jucatorul in varsta de 34 de ani."Nu mai putem noi ca se lasa. Asta e problema acum? Ma intereseaza pe mine ce spune el acum? Are 4-5 kilograme in plus! A gresit si puteam lua gol in minutul 1! Sa se lase! Decat sa joace cu 4 kilograme in plus, mai bine sa se lase!", a afirmat Becali. FCSB a fost invinsa in returul cu Vitoria Guimaraes cu 1-0 si a parasit cupele europene.Este pentru al doilea an la rand cand FCSB este eliminata in play-off-ul Europa League.Gruparea ros-albastra se va concentra de acum inainte pe Liga 1 , unde se afla pe ultimul loc.C.S.