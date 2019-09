Un oficial FCSB dezvaluie ce rol are Alexandru Tudor la echipa

Ziare.

com

Directorul sportiv, Narcis Raducan, spune ca Tudor ajuta la pregatire arbitrand meciurile scoala din timpul antrenamentelor, insa nu se implica si in pregatire."Nu se implica in partea de pregatire. Ne mai ajuta cand sunt meciuri scoala. Ar fi culmea sa nu ne folosim de valoarea sa de arbitru. Baietii au fost surprinsi cand sunt momente de intensitate ridicata la jocurile-scoala si el arbitreaza. E mai relaxat acum, nu mai exista presiune.Nu are voie nimeni sa il injure. El a ajutat tehnic staff-ul doar prin fosta lui meserie. El este actualizat. Chiar pregateste o grupa de la AMFB de tineri arbitri. Are cartonase, dar nu le da. E o persoana disponibila sa ajute clubul", a spus Narcis Raducan la Digi Sport Alexandru Tudor a fost adus la FCSB de Gigi Becali, fostul arbitru devenind rapid principalul consilier al patronului.Tudor a aparut alaturi de Becali la conferintele de presa si latifundiarul a dezvaluit ca are incredere 100% in el.